Dopo le parole di Sarri, gli arbitri hanno accolto le parole della S.S. Lazio

Per Maurizio Sarri, la partita di ieri tra Inter e Lazio è stata influenzata da alcune scelte arbitrali. Inoltre, il mister biancoceleste è arrivato a fare una proposta - provocatoria -, spiegando che è arrivato il momento di noleggiare arbitri dall'estero.

Questa mattina, la società laziale è intervenuta con un comunicato ufficiale, dichiarando:

(…) il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale.

Come riporta TMW, questa mattina, a Roma, si è tenuto un vertice dell'Aia, durante il quale Zappi - il presidente - ha accolto favorevolmente le precisazioni della Lazio.

Le parole di Sarri in conferenza stampa

Io nervoso? Il fallo di Lautaro su Zaccagni è ammonizione. Si incazzava anche Padre Pio lì. L'arbitro non ha inciso sul risultato, l'Inter ha fatto meglio di noi, ma dovremmo iniziare a noleggiare gli arbitri all'esterno. Situazione abbastanza pesante, non vedo più arbitri all'altezza, quello di stasera sicuro non lo era.

Il vertice AIA

Dopo essersi riuniti oggi a Roma, nelle prossime ore l'associazione potrebbe pubblicare un comunicato stampa riguardante quanto detto durante l'incontro. Ora, però, si sa solamente che il presidente dell'associazione di categoria degli arbitri, Antonio Zappi, ha apprezzato le parole della società biancoceleste, con le quali ha preso distanza da quanto detto dal mister ieri sera.