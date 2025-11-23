Danilo Cataldi a Skysport su Sarri: "Vuole portare in alto la Lazio"

Intensa intervista realizzata da Skysport a Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio. Il calciatore ha parlato del momento della sua squadra soffermandosi anche sul proprio allenatore Maurizio Sarri. Domani la prima squadra della capitale affronterà allo stadio Olimpico di Roma il Lecce di Eusebio Di Francesco. Partita non semplice che potrebbe rilanciare i biancocelesti nella parte alta della classifica in caso di vittoria.

Il link social con l'intervista di Danilo Cataldi

Cataldi sempre più titolare

Il calciatore romano si è preso in mano la regia della squadra. Maurizio Sarri sta dimostrando totale fiducia in lui e le risposte arrivano dal campo, prestazioni ottime e un'esperienza che sta trascinando la squadra sul rettangolo verde e anche al di fuori. 31 primavere per il numero 32 della Lazio ed è una titolarità fissa che lo rende pilastro del centrocampo; complice anche il lungo infortunio, sfociato poi in intervento chirurgico, per Nicolò Rovella.