Fiore: "Pisa? Gara tosta, a fasi alterne. Sarri psicologo, oltre che tecnico. Sui singoli..."

A pochi istanti dal fischio d'inizio in programma alle ore 20:45, l'ex centrocampista della Lazio, Stefano Fiore, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare l'imminente impegno della Lazio contro il Pisa, e sul momento attuale della squadra guidata da Maurizio Sarri.

Mi aspetto una partita tosta, difficile, un po’ per il momento della Lazio, anche se la Lazio viene da una bellissima partita, una grande prestazione e soprattutto da una vittoria. Però gioca in casa di una squadra un po’ scorbutica, che abbiamo visto mettere in difficoltà anche il Milan, quindi mi aspetto una partita complicata, ma comunque alla portata della Lazio, soprattutto se l’approccio sarà lo stesso visto contro la Juve.

È una squadra che ama il fraseggio, uscire giocando dal basso. Molto dipenderà da come la Lazio saprà tenere il campo, perché — a mio parere — un campo bagnato, ma non pesante, favorisce la squadra più tecnica: la palla schizza di più, va più veloce e i valori tecnici emergono ancora di più. Se invece il campo fosse pesante, i giocatori tecnici, o comunque le squadre che prediligono il palleggio, farebbero più fatica, soprattutto contro un Pisa che, come abbiamo visto anche a Milano, viene a prenderti alto, ti salta addosso e riparte. Bisognerà stare molto attenti a questo aspetto.

Ogni squadra ha una sua peculiarità, un suo DNA, ma oggi allenatori e giocatori sono bravi ad adattarsi, sia agli avversari — che cambiano di settimana in settimana — sia alle condizioni del campo, che possono influire sul tipo di gioco. Credo che sarà importante l’approccio mentale: capire subito che tipo di partita sarà fin dai primi minuti e adattarsi.

Sarà una partita a fasi alterne. Ci sarà rispetto per la superiorità tecnica della Lazio, ma il Pisa, giocando in casa, cercherà di mantenere le sue caratteristiche e, a tratti, proverà a fare la partita, come accaduto a Milano. Molto dipenderà da quanto la Lazio concederà: secondo me, contro il Milan, dopo il vantaggio iniziale, come spesso fa Allegri, ha lasciato volutamente il pallino del gioco al Pisa, che poi nel secondo tempo ha anche meritato. Bisognerà leggere bene le fasi della gara: non mi aspetto un Pisa arrembante, ma nemmeno una squadra che lascerà completamente l’iniziativa alla Lazio.