Operazione Sarri, il comunicato della Lazio sulle condizioni del mister

La nota della società biancoceleste sulle condizioni di Maurizio Sarri

Nella giornata di oggi Maurizio Sarri si è sottoposto ad un'operazione chirurgica di ablazione transcatetere per la fibrillazione atriale. In merito all'intervento del Comandante, la società biancoceleste ha pubblicato un comunicato sulle condizioni del mister.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA.

L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo.

All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo.

Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra.

La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti.

