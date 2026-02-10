Flaminio, Lotito: "Il nostro progetto si ispira ai possibili ampliamenti ideati da Nervi"

Nella giornata di ieri, il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite una pec inviata dalla Società Lazio, tutta la documentazione necessaria per permettere l'avvio della di riqualificazione, ampliamento e rinnovamento dello Stadio Flaminio. In relazione al progetto, Claudio Lotito ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero.

Le dichiarazioni di Lotito a Il Messaggero

Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze (altro impianto progettato da Nervi, ndr.) e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi.

Nella pagina successiva la Pec di ieri di Roma Capitale