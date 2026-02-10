Flaminio, Lotito: "Il nostro progetto si ispira ai possibili ampliamenti ideati da Nervi"

Claudio Lotito ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini riguardo la progettazione dello stadio Flaminio

Michelle De Angelis /

Nella giornata di ieri, il Dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite una pec inviata dalla Società Lazio, tutta la documentazione necessaria per permettere l'avvio della di riqualificazione, ampliamento e rinnovamento dello Stadio Flaminio.  In relazione al progetto, Claudio Lotito ha rilasciato delle dichiarazioni ai taccuini de Il Messaggero

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Lotito a Il Messaggero

Il nostro progetto è stato fatto prendendo spunto da lavori dello stesso Pier Luigi Nervi su possibili ampliamenti del Franchi di Firenze (altro impianto progettato da Nervi, ndr.) e del Flaminio. In sostanza possiamo considerare il nostro progetto come se lo avesse disegnato oggi lo stesso Nervi.

Nella pagina successiva la Pec di ieri di Roma Capitale 

Provstgaard: "Risultato che fa male, ma prestazione forte"
Lazio, presentato un costoso progetto per il Flaminio: il piano per non pesare sul bilancio