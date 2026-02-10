Lazio, presentato un costoso progetto per il Flaminio: il piano per non pesare sul bilancio

In base alla pec inoltrata ieri dalla Società biancoceleste al Dipartimento Sport di Roma Capitale, Il Messaggero ha presentato i punti principali del progetto per il rinnovamento e ampliamento dello Stadio Flaminio e il piano ideato per non pesare sul bilancio della Lazio.

Il progetto del Flaminio

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il progetto presentato per il Flaminio e depositato ieri in Campidoglio equivale a quello dei mesi scorsi. Precisamente, il nuovo stadio potrà ospitare circa 50.570 tifosi e sarà composto da un museo che racconterà la storia della Lazio e 4.400 box auto, il tutto a partire da un investimento di poco superiore ai 480 milioni di euro. Inoltre, la Società avrà per novant'anni il diritto di vendita, mentre il Comune conserverà il diritto di proprietà sul terreno attraverso il diritto di superficie.

Lazio-Flaminio, il piano per non pesare sul bilancio

Come riportato sempre dal quotidiano, per evitare di pesare sul bilancio della Lazio, è stato deciso di costituire una Società di scopo chiamata Newco, che svolgerà il ruolo di reale affidataria dello Stadio Flaminio e si occuperà di tutti gli interventi di riqualificazione, ampliamento e rinnovamento, dei lavori di urbanizzazione e della loro gestione. Inoltre, la Newco potrà usufruire dello stadio anche per diverse attività, quando la squadra non sarà impegnata in attività calcistiche.

