Lazio-Juventus, ruolo in crisi e Sarri potrebbe chiedere un acquisto

Si avvicina il match dello stadio Olimpico, domenica alle ore 20.45 andrà in scena Lazio-Juventus. In quel di Formello sembra esserci una vera e propria maledizione per quello che riguarda lo stato fisico dei giocatori: infermeria piena ed infortuni che non cessano. L'ultimo nome della lunga lista è Nuno Tavares. L'ennesimo stop crea un'autentica emergenza nel ruolo di terzino sinistro. Maurizio Sarri dovrà quindi spostare di nuovo le pedine per coprire al meglio gli undici che scenderanno in campo domenica contro la Juventus di Igor Tudor.

Nuno Tavares - Via onefootball (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il terzino sinistro per Lazio-Juventus

Pessime notizie per Sarri, ennesimo infortunio e non solo, la cosa riguarda un ruolo delicato per l'allenatore toscano. E' tempo di scegliere e valutare cosa è meglio fare per la partita contro la Juventus. Luca Pellegrini è ancora ai box e Nuno Tavares infortunato come già detto. Ecco che Sarri deve ridisegnare la linea difensiva della sua squadra.

Diverse opzioni al vaglio: lo spostamento di Marusic sulla corsia sinistra, ruolo che ha già ricoperto in passato, con Lazzari sulla fascia destra. In alternativa, potrebbe essere adattato Hysaj a sinistra, con lo stesso Lazzari confermato a destra. Un'ulteriore possibilità porterebbe al giovane danese Provstgaard, già subentrato a Bergamo contro l'Atalanta proprio per sostituire Nuno Tavares.

Un ruolo delicato con un mercato che si avvicina

La situazione calciomercato in casa Lazio è un tema sempre vivo. I biancocelesti necessitano dello sblocco per operare in entrata. L'allenatore toscano ha fatto capire, più volte, l'importanza di intervenire con qualche ritocco ed il ruolo di terzino sinistro potrebbe diventare una priorità. Da quella parte i terzini sinistri di ruolo al momento sono Nuno Tavares e Luca Pellegrini. Entrambi fisicamente non sono al 100% affidabili, tanti gli infortuni che li hanno colpiti infatti negli ultimi mesi. I jolly non mancano, su tutti Adam Marusic che per molto tempo ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro nonostante non è di sua natura. Poi c'è anche Hysaj, un fedelissimo di Sarri che nel suo piccolo riesce a dare un apporto alla squadra in casa di emergenza. Da vedere adesso cosa accadrà a gennaio, se lo sblocco del mercato arriverà totalmente o solo per entrate a saldo zero. L'altro step è capire le priorità di Maurizio Sarri per le entrate. Di sicuro la fascia sinistra difensiva resta un tema caldo da analizzare con attenzione, questo il comandante lo sa bene.