Esclusiva | Guardalà: "Alla Juventus manca concretezza. Se contro la Lazio dovesse…"

Lazio-Juventus è anche la partita di Sarri e Tudor, i due tecnici infatti hanno rivestito il ruolo di allenatore su entrambe le panchine: l'attuale allenatore biancoceleste è stato l'ultimo ad aver vinto lo Scudetto a Torino, mentre il tecnico croato è succeduto proprio a Mau sulla panchina della Lazio nel 2024. Al di là degli incroci fra i due, quella di domenica potrebbe essere una partita-svolta e valere molto per le due formazioni. La Juventus è in un periodo buio dal punto di vista dei risultati nonostante la prestazione tutto sommato convincente di Madrid contro il Real, mentre la Lazio deve andare oltre i propri limiti e sopperire ai tanti infortuni per raddrizzare una classifica che finora non sorride.

Per analizzare il momento che sta vivendo la Torino bianconera è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport che segue ormai da anni e da molto vicino il mondo bianconero. Lo stesso Sky che sarà poi protagonista nel post-partita di Lazio-Juventus con il Club condotto da Fabio Caressa che avrà come ospiti Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero.

Giovanni Guardalà - Instagram riutilizzabile

Che aria si respira nella Torino bianconera?

I segnali di Madrid al di là della sconfitta sono stati di ripresa. La prestazione c'è stata, poi c'è questo problema ormai radicato di mancanza di concretezza degli attaccanti della Juventus perché le occasioni la squadra le ha create però alla fine soprattutto quella di Openda e altre non sono state concretizzate, è un problema che sta diventando importante. Si crea ma se la palla non va dentro i problemi rimangono. Resta la sconfitta, resta la buona prestazione ma i punti sono sempre zero.

Una partita come quella contro il Real dà o toglie alla Juventus in vista della Lazio?

Sicuramente dà qualcosa in più perché oggettivamente in tanti temevano di soccombere in maniera pesante, invece in realtà il Real Madrid ha sì creato, ha avuto delle occasioni soprattutto dopo l'1-0, però la partita è stata equilibrata e la Juventus è stata all'altezza del Real quindi da quel punto di vista i segnali sono stati confortanti, resta però il fatto che è arrivata una sconfitta, la seconda consecutiva e stagionale.

L'intervista continua alla pagina successiva