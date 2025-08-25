Flaminio, conto alla rovescia per la Lazio: i dettagli





Flaminio, progetto solido ma giorni contati

Dall’assessorato del Comune di Roma continuano le rassicurazioni: il piano biancoceleste per il Flaminio è considerato serio e ben strutturato. Ora però si entra nella fase decisiva: la Lazio deve consegnare le integrazioni richieste dagli uffici capitolini, con i tempi ormai agli sgoccioli. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i margini si stanno assottigliando, ma da quanto filtra la società è pronta a inviare entro 48 ore la documentazione integrativa, passaggio fondamentale per riattivare ufficialmente l’iter.

Verso la Conferenza dei Servizi e una nuova era

L’integrazione progettuale aprirà la strada alla Conferenza dei Servizi, che il Comune punta a far partire entro la prima metà di settembre. L’obiettivo è chiudere le valutazioni entro dicembre, così da arrivare a un verdetto concreto in tempi record. Un’accelerata che potrebbe regalare ai tifosi biancocelesti un vero e proprio dono di Natale: non solo un via libera burocratico, ma l’inizio di una nuova epoca, con il Flaminio finalmente pronto a rinascere in chiave laziale.