Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: Pellegrini e Marusic dal 1', la scelta su Dele-Bashiru

Tutto o niente. Stasera andrà in scena un decisivo spareggio Champions contro la Juventus di Igor Tudor, in programma questo pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma per il 36° turno di campionato. A meno tre sfide al termine della stagione di campionato, la Lazio è chiamata ad una seconda vittoria consecutiva, dopo l'Empoli. Con un dato casalingo preoccupante, i biancocelesti non vincono in casa da tre mesi, dallo scorso 9 febbraio contro il Monza, la squadra di Baroni dovrà cercare di sfatare questo tabù diventato ormai troppo costante e conquistare tre punti d'oro per accaparrarsi il quarto posto.

Di seguito le formazioni ufficiali di Marco Baroni e Igor Tudor a pochi minuti dall'inizio del match tra Lazio e Juventus delle ore 18:00.

Le formazioni ufficiali di Baroni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi, Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni, Castellanos. A disposizione: Provedel, Ibrahimovic, Basic, Provatgaard, Lazzari, Vecino, Belahyane, Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin. Allenatore: Marco Baroni.

Gli undici titolari di Tudor

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, Mckennie; Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.