Cremonese-Udinese pareggiano: Terracciano illude, Zaniolo risponde

Terracciano apre, Vardy subito protagonista



L’attesa dei tifosi della Cremonese è stata ripagata con l’esordio dal primo minuto di Jamie Vardy, subito protagonista nella sfida contro l’Udinese. Al Giovanni Zini, i grigiorossi sono passati in vantaggio dopo appena quattro minuti: su punizione battuta da Vandeputte, è Terracciano a svettare di testa e battere Okoye, complice una deviazione. I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con Bonazzoli, mentre gli ospiti faticano a reagire.

Zaniolo risponde, ma la Cremonese regge

Nella ripresa, l’Udinese alza i ritmi e trova il pari con Nicolò Zaniolo, bravo a inserirsi e deviare di testa un cross preciso dalla destra. L’ex romanista, schierato nel tridente, ha dato vivacità all’attacco friulano, mentre tra i più propositivi si è distinto Atta, autore di diverse giocate di qualità. La gara si chiude sull’1-1, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai lombardi, vicini al colpaccio, ma premia la reazione dei bianconeri nel finale.