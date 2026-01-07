Lazio-Fiorentina, Basic lascia il campo per infortunio

Brutte notizie in casa Lazio, un periodo non certo fortunato per gli uomini di Sarri. Nella partita che si sta giocando contro la Fiorentina di Marco Vanoli, i biancocelesti perdono un calciatore importante per la linea mediana, Toma Basic. Per il calciatore croato problemi fisici che lo hanno costretto a lasciare il campo, al suo posto è entrato un uomo di esperienza, ovvero Matias Vecino. Sicuramente nelle prossime ore emergerà l'entità del suo infortunio, non chiaro fino ad ora.

L'andamento del match

Una bella Lazio che nonostante le assenze, sopratutto in fase offensiva, si sta rendendo molto pericolosa creando varie occasioni da gol. Un doppio salvataggio sulla linea, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, non ha permesso ai biancocelesti di andare in vantaggio. La spinta capitolina continua con gli uomini di Sarri che stasera sembrano davvero sul pezzo.

L'episodio del rigore non dato

Altra partita altro errore arbitrale. Un episodio che crea ancora delusione ed amarezza nell'ambiente Lazio. Nel corso del match che sta andando in scena con la Fiorentina c'è un rigore solare non assegnato ai capitolini. La situazione riguarda gli sviluppi di un calcio d'angolo dove il difensore della Lazio, Mario Gila, era nelle condizioni di calciare tranquillamente verso la porta ad una dozzina di metri dalla rete. Questo non è avvenuto perchè il numero 34 è stato trattenuto per la maglia, nettamente, dall'avversario viola Pongracic. Lecite le tante proteste da parte dei giocatori laziali in campo ma Sozza, direttore di gara di questa sera, non ne ha voluto sapere ne tanto meno il Var è intervenuto per valutare nel dettaglio l'episodio.