Dele-Bashiru: "Sono molto versatile, posso giocare ovunque mi chieda il mister"

Il biancoceleste Fisayo Dele-Bashiru, al momento impegnato in Coppa d'Africa con la Nazionale Nigeriana, ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima della gara contro la Tunisia.

Le dichiarazioni di Dele-Bashiru

Penso che il solo fatto di essere in Coppa d'Africa sia una motivazione sufficiente per provare a ottenere la vittoria contro la Tunisia. È una partita importante per noi se vogliamo arrivare primi nel girone, quindi faremo tutto il possibile per ottenere i tre punti.

È importante affrontare ogni partita allo stesso modo, con la stessa concentrazione e rispetto per l'avversario. Così come è fondamentale allenarsi duramente e seguire le richieste dell'allenatore, che ci aiuterà a prepararci per le partite.

Il suo ruolo