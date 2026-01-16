La Serie A seguita su Dazn nel girone d'andata: i numeri della Lazio e non solo

Scopriamo insieme quanto la Lazio è seguita nel campionato. Con i recuperi della 16ª giornata, rinviata per la Supercoppa, che si sono giocati ieri, il girone di andata del massimo campionato si chiude ufficialmente. Le prime 19 giornate di Serie A Enilive su DAZN hanno totalizzato 112.261.756 spettatori complessivi, un dato che certifica una crescita del 18% rispetto alla scorsa stagione. Un trend positivo che si riflette anche nella media per turno, salita stabilmente, dopo le prime due giornate di avvio di campionato, a 6,1 milioni di spettatori.

La classifica totale

In cima alla classifica degli ascolti per squadra troviamo la Juventus con 22.337.106 di spettatori totali, seguita da Milan (21.219.326), Inter (20.742.805), Napoli (18.647.512), Roma (14.513.261) e Lazio (10.541.133). A chiudere il ranking del girone di andata, quasi a pari merito, Parma (5.885.629) e Pisa (5.868.847).

Sono 10.541.133 i tifosi complessivi che hanno seguito la Lazio in questo girone di andata su DAZN. I biancocelesti stanno attraversando una stagione di Serie A fatta di alti e bassi, ma la squadra guidata da Maurizio Sarri mostra determinazione e grinta, soprattutto all’Olimpico, dove l’intensità e il calore di casa hanno spesso fatto la differenza.

La partita della Lazio più seguita

La sfida dei biancocelesti più seguita con 1.480.100 di spettatori è stato quello contro la Juventus, nel posticipo di domenica giocato il 26 ottobre, terminato 1 a 0 per la Lazio grazie alla conclusione da fuori di Basic. Complice il periodo estivo e l’avvio di campionato, la partita con il minor numero di spettatori (88.018) è stata invece quella sul Verona del 31 agosto con la Lazio che domina la partita battendo 4-0 gli avversari.