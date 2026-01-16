Lazio, un obiettivo sfumato: è vicino alla Premier League

Il calciomercato della Lazio è in continuo fermento. Dopo una prima fase che ha visto le uscite importanti di Castellanos (al West Ham) e di Guendouzi (al Fenerbahce); i biancocelesti si sono messi immediatamente a lavoro per acquistare. Improvvisi e veloci sono stati gli acquisti di Ratkov dal Salisburgo e Taylor dall'Ajax. Un attaccante e un centrocampista al servizio di Sarri e una cosa poca ma sicura è che i capitolini si stanno muovendo per acquistare un altro calciatore ed il ruolo indiziato è quello del centrocampo. Pochi istanti fa tramite i social è arrivata la notizia che un obiettivo della Lazio sta sfumando del tutto. Parliamo di Toth, giocatore del Fenercvaros che sembra sempre più vicino alla Premier League. A riportarlo è Nicolò Schira tramite il suo profilo social X. L'esperto di calciomercato parla di un accordo tra Bournemouth e club ungherese per una cifra di circa 15 milioni ed un contratto di 5 anni per il calciatore.

Il post social

La Lazio su un altro centrocampista

I biancocelesti hanno una lista di centrocampisti su cui puntare. Tra questi c'era anche il profilo di Toth che però sta sfumando e sembra vicinissimo al trasferimento in Premier League. La Lazio in queste ultime ore sembra aver individuato in Mendoza dell'Elche come prossimo profilo ideale per la linea mediana. Dalla Spagna arrivano aggiornamento importanti con il direttore sportivo Fabiani pronto ad affondare il colpo con un'offerta di 20 milioni di euro da recapitare al club spagnolo.