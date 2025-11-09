Women | Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: out Le Bihan

Al via alla quinta giornata della Serie A Women Athora, iniziata già lo scorso venerdì con Roma-Fiorentina, sfida che ha aperto il quinto turno del campionato femminile. Quest’oggi invece la Lazio di Grassadonia scende in campo per ospitare il Napoli Women, già precedentemente incontrato nella fase a gironi della Women’s Cup, competizione nella quale le biancocelesti si erano imposte per 2-1.

Reduci proprio da questa sconfitta le partenopee vorranno riscattarsi e cercare a tutti i costi di collezionare i punti utili in classifica, date le ultime due battute d’arresto - sconfitta con la Roma e pareggio con il Parma - che le obbligano a scendere in campo con determinazione per strappare i tre punti. Nel frattempo, in attesa dell'inizio del match, in programma alle ore 15:00, Grassadonia e Sassarini hanno diramato le proprie formazioni ufficiali.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-4-1-2): Durante; Cafferata, D`Auria, Baltrip-Reyes; Monnecchi, Castiello, Goldoni, Oliviero; Visentin; Karczewska, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Mesjasz, Martin Queralt, Benoit, Le Bihan, Ashworth-Clifford. All.: Gianluca Grassadonia

Le undici titolari del Napoli

NAPOLI WOMEN (4-4-2): Beretta; Giordano, Jusjong, Brooks, Vergani; Sciabica, Muth, Bellucci, Barker; Troan, Floe. A disp.: Hornschuch, Bacic, Sliskovic, Kozak, Gianfico, Carcassi, Penzo, Doucourè, D'Angelo, Vanmechelen, Pettenuzzo, Langella. All.: David Sassarini



