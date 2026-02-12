Rovella: "Vorrei rigiocare Lazio-Bodo. Il mio sogno con questa maglia è..."

Ai microfoni ufficiali del club, Nicolò Rovella ha trattato diverse tematiche: ecco le sue dichiarazioni integrali.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

In queste stagioni c'è qualcosa che ti ha colpito sulla Lazio?

Tanti particolari, non è una banalità ma le coreografie in trasferta sono pazzesche, ogni tifoso che va allo stadio è come se fosse un ultrà. Aiutano i giocatori a tirare fuori il meglio anche nei momenti più difficili, lo spirito laziale ti fa uscire quel qualcosa in più in campo che magari altre squadre non hanno. Il coro più bello? “La Lazio mia” perché ci sono legato da tanto ma ce ne sono tanti, quando arrivo allo stadio mi piacciono le bandiere che ci sono in Curva e in Tevere.

Qual è la partita più bella e quella che vorresti rigiocare?

Facile, quella che vorrei rigiocare è Lazio-Bodo Glimt per il semplice fatto che secondo me la qualificazione l'abbiamo buttata all'andata, al ritorno abbiamo fatto quello che potevamo, sicuramente i rigori sono una lotteria dove sbagliano anche i calciatori più forti della storia; mi è rimasta qua, avevamo chance di andare avanti e chissà… anche di vincerla. La più bella? O il derby di Coppa Italia o la gara di Plzen con il gol di Gustav, ce ne sono tante, anche quella vinta con il Milan a San Siro, la più bella spero di farla quest'anno.

Che idea ti eri fatto della Lazio 19/20?

La stagione 2019/20? Il Covid quell'anno ha influito tanto sull'esito del campionato. La Lazio era uno squadrone, aveva trovato l'alchimia giusta con mister Inzaghi, oltre a dei giocatori forti. Purtroppo poi non ce l'ha fatta, ma se il campionato fosse continuato regolarmente c'erano buone possibilità. Spero di viverlo anch'io, non la fine (ride, ndr.), ma una possibile lotta per il titolo con la maglia della Lazio.

