Lazio-Como, i biancocelesti sono pronti per la rivincita: le probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni per la seconda sfida tra la Lazio e il Como, gara in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45
Dopo la sconfitta nella prima giornata di Campionato, la Lazio si prepara a scendere nuovamente in campo contro il Como, gara in programma lunedì 19 gennaio alle ore 20:45 ed affidata al direttore di gara Fabbri. Con l'obiettivo Europa che diventa sempre più complicato, la rosa biancoceleste non può più permettersi di sbagliare, i 3 punti adesso diventano d'oro.
Lazio-Como: le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Taylor, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All.: Sarri.
Panchina: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Tavares, Rovella, Belahyane, Pedro, Isaksen, Ratkov.
Indisponibili: Patric, Dele-Bashiru, Dia, Basic (da valutare).
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Ramon, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas.
Panchina: Vigorito, Cavlina, Kempf, Valle, Dossena, Caqueret, Roberto, Kuhn, Baturina, Posch, Smolcic, Cerri.
Indisponibili: Addai, Diao, Goldaniga (da valutare), Morata (da valutare).
