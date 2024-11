Champions League | Juve 0 emozioni, perde ancora il Bologna

Si è conclusa questa sera la 5ª giornata della UEFA Champions League, con due squadre italiane protagoniste: la Juve, impegnata in trasferta al Villa Park contro l’Aston Villa, e il Bologna, che ha ospitato il Lille al Dall’Ara. Dopo la brillante serata di ieri, in cui Milan, Inter e Atalanta hanno centrato tre vittorie su tre, la serata di oggi non è stata altrettanto positiva. La Juventus è riuscita a strappare un punto a fatica, pareggiando 0-0 contro un solido Aston Villa. Decisamente più complicata la situazione del Bologna, che incassa la quarta sconfitta consecutiva in Champions. L’unico punto raccolto dai rossoblù risale alla gara inaugurale, uno scialbo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk.

Logo Champions League

Aston Villa-Juventus

Partita priva di emozioni al Villa Park: domina l'equilibrio, e il risultato finale non può essere che di 0-0. Il match, combattuto da entrambe le squadre, ha visto una conduzione prevalentemente inglese, anche se i bianconeri sono i più vicini a trovare il vantaggio con un colpo di testa del solito Conceicao: provvidenziale il Dibu Martinez. Nel finale brivido per i tifosi juventini: al 94' Rogers trova la via del gol sugli sviluppi di una punizione, ma la rete è annullata per carica su Di Gregorio, leggermente spinto. Villans che salgono a 10 punti in classifica e si posizionano al 9° posto, Juventus invece che fatica a ingranare e sale a 8 punti al 19° posto.

Bologna-Lille

Quarta sconfitta in cinque partite per il Bologna di Italiano nel nuovo format della Champions League. Il Lille sblocca il match al 44' con Mukau, chiudendo in vantaggio la prima frazione. Nella ripresa, i rossoblù trovano finalmente il loro primo gol in questa edizione del torneo grazie al difensore Lucumì, che al 63' ristabilisce la parità. Tuttavia, la gioia dura poco: solo tre minuti dopo, Mukau firma la doppietta e riporta i francesi avanti al 66'. Da quel momento è dominio Lille, con il Bologna che non riesce più a rialzare la testa fino al fischio finale. Rossoblù che restano con 1 punto al 33° posto in classifica. Vola invece il Lille, che sale a quota 10 e si posiziona al 12° posto.