Manuele Baiocchini sul derby: "Mi aspetto una Lazio rabbiosa e sulla Roma..."

Ormai è la vigilia del derby tra Lazio e Roma, lo stadio Olimpico si sta preparando per ospitare l'inusuale stracittadina dell'ora di pranzo, domenica alle ore 12.30 andrà in scena il 157simo derby di campionato tra le due squadre romane. A parlare della sfida tanto attesa è stato Manuele Baiocchini, che ha rilasciato in esclusiva un'intervista ai microfoni di LazioPress.

Il giornalista Sky, è stato protagonista del bellissimo libro Diluvio e Delirio - lo Scudetto più incredibile di sempre, un intenso ed emozionante tuffo nel passato per i tifosi biancocelesti e non solo, in quello che è stato il tricolore più inaspettato, pazzesco e memorabile di tutti i tempi. Pagine riempite a quattro mani da Manuele Baiocchini e Valerio Spina, con racconti e aneddoti che trasudano emozioni nei racconti di quei ragazzi guidati da Sven Goran Eriksson. Altri tempi e sicuramente anche altri derby, il livello era diverso, come gli obiettivi, sia per i biancocelesti che per i giallorossi.

