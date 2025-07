Di Marzio: "Delio Rossi torna in panchina, sarà il nuovo allenatore…"

Se il valzer delle panchine in Serie A è giunto alla conclusione con tutte le tessere del puzzle che sono state posizionate, c'è ancora spazio di manovra in Serie B ed in Serie C e le ultime notizie vedono un ex allenatore biancoceleste pronto a (ri-)sedersi sulla panchina del Foggia.

Delio Rossi sarà il nuovo allenatore del Foggia

Delio Rossi

Ebbene sì, come riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: Delio Rossi sarà il nuovo allenatore del Foggia. Per l'ex allenatore della Lazio sarà la terza volta che si siederà sulla panchina della squadra pugliese dopo le esperienze nelle stagioni 1991-1993 e nel 2023. Come raccolto da Di Marzio, Delio Rossi ha ottenuto dal presidente Canonico le garanzie richieste ed ora manca solo l'ufficialità per vederlo nuovamente in panchina.

