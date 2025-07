CorSera | Ruben Sosa: "Una Lazio povera come era la mia, ma può stupire…"

Questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera, Ruben Sosa ha rilasciato una lunga intervista sulla situazione attuale che sta vivendo la Lazio con riferimenti al passato, al presente e al futuro della società biancoceleste.

Le difficoltà. Conoscendo la piazza però sono convinto che i tifosi staranno vicino alla squadra. C’è un motivo se quasi 40 anni dopo allo stadio cantano ancora cori per me, Amarildo e Troglio. Capimmo che in quel momento la gente voleva starci vicino, trasmetterci amore. Noi ci aprimmo ai tifosi. Avevamo contatto con loro, parlavamo con chiunque ci fermasse per strada. Loro volevano caricarci, noi dovevamo solo raccogliere l’input. Per questo è importante che non si creino barriere col pubblico. Noi non avevamo fuoriclasse in squadra, ma eravamo tutti legati alla maglia. Abbiamo sconfitto le difficoltà, entrando per sempre nel cuore dei tifosi. Da Di Canio a Pin, che era il capitano, fino a Dezotti, di quella rosa parlano ancora tutti con affetto.