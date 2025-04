Sabatini sulla morte di Maradona: “L’amore per lui è morboso. I medici dovevano accorgersi…”

Non si placano, nonostante il passare delle settimane, le polemiche sulla morte del campione Maradona, scomparso il 25 novembre 2020. D’altronde, gli eventi circa la sua scomparsa costituiscono, ad oggi, un vero e proprio mistero che la giustizia argentina dovrà decidere a breve, essendo ormai passati cinque anni ed essendo, una figura come Maradona, costantemente al centro dell’attenzione nel mondo del calcio e non solo.

La questione

Riguardo la morte di Maradona, occorrerà stabilire se la sua scomparsa, ormai vecchia quasi cinque anni, sia stata una tragica fatalità o risultato di imperizia medica. D’altronde, sotto indagine ci sono ben 7 persone e si attende un’importante verità a riguardo. Come riporta TuttoCalcioEstero.it, tra le polemiche, sono arrivate anche quelle del noto giornalista sportivo italiano Sandro Sabatini, interessatosi al caso. Le sue parole sono forti e mettono in risalto non soltanto l’amore che si prova per un campione del calcio mondiale come Maradona, ma anche la voglia di fare luce su questa vicenda e di trovare finalmente la verità.

Le parole di Sabatini