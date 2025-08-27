Ecco le nazionali: i convocati della Francia e la scelta su Guendouzi

Un'altra partita ancora dei vari campionati europei, compreso quello di serie A e poi arrivano le nazionali di calcio che di conseguenza fermeranno le varie leghe. In ballo ci sono le importanti qualificazioni per il prossimo Mondiale di calcio. Le varie nazionali stanno diramando in queste ore la lista dei convocati da parte dei rispettivi commissari tecnici. Poco fa è la Francia che ha comunicato i giocatori che parteciperanno alle prossime due sfide contro Ucraina ed Islanda. In casa Lazio il pensiero dei francesi ricade sul Matteo Guendouzi. Il centrocampista, dopo tante convocazioni, è stato lasciato fuori da Didier Deschamps.

L'annuncio social dei convocati della Francia

Le presenze e le vittorie di Guendouzi con la Francia

Numeri importanti quelli del centrocampista classe 1999 con la maglia transalpina. Mattéo Guendouzi infatti ha collezionato ben 14 presenze con la nazionale francese, vincendo la UEFA Nations League nel 2021 e laureandosi vice campione del mondo nel 2022.