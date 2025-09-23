Ufficiale, squalifica pesante per Guendouzi dopo il derby Lazio-Roma

Il derby Lazio-Roma di domenica, terminato con la vittoria giallorossa per 0-1, non si è chiuso solo con il risultato sul campo. Il giudice sportivo ha infatti inflitto due giornate di squalifica a Guendouzi, espulso al fischio finale dal direttore di gara.

Giudice sportivo, ecco la squalifica per Guendouzi

Come di consueto, non sono tardate ad arrivare le decisioni del Giudice Sportivo relative all’ultimo turno di campionato. In casa Lazio si attendeva di conoscere la durata delle squalifiche per i due espulsi nel derby contro la Roma (Belahyane e Guendouzi). Come previsto, il centrocampista francese ha ricevuto due giornate di stop e sarà quindi costretto a saltare la trasferta di Genova e la sfida casalinga contro il Torino.

L’arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti del giocatore biancoceleste al termine del 90°, a causa di presunti insulti rivolti nei suoi confronti. La decisione è stata confermata dal referto ufficiale e ha portato alla stangata disciplinare.

Belahyane si ferma un turno

Per Belahyane la sanzione è di una sola giornata, che lo terrà fuori soltanto nella partita del Marassi.

Per la Lazio, si tratta di una tegola importante in vista dei prossimi impegni. Un’assenza che pesa, soprattutto dopo la sconfitta nel derby che ha complicato la classifica dei biancocelesti.