Lazio-Napoli 0-2, doppia espulsione e grosso danno per la prossima partita

Preoccupazione per la gara contro la Fiorentina dove mancheranno Noslin e Marusic

Si è conclusa da pochi minuti la sfida Lazio-Napoli. Male, malissimo, i biancocelesti quest'oggi. Un primo tempo in cui gli uomini di Maurizio Sarri non scendono nemmeno in campo e vengono completamente schiacciati dal Napoli di Antonio Conte che sbriga la pratica allo stadio Olimpico nel giro di mezz'ora con uno 0-2 firmato Spinazzola-Rrahmani. Non solo una prestazione horror per la Lazio ma anche il danno di una doppia espulsione che porterà all'assenza di due titolari nella prossima partita contro la Fiorentina.

Doppia espulsione pesante

Non solo la prestazione che genera tanta amarezza e delusione nell'ambiente Lazio ma anche un danno arrivato nel finale quando i biancocelesti in campo hanno iniziato ad essere nervosi. La prima espulsione è quella di Noslin. L'attaccante olandese era già ammonito e commette un altro fallo che viene punito, probabilmente troppo severamente, con il secondo cartellino. Tocca poi a Marusic che si innervosisce e si attacca con Mazzocchi, ci prova anche Conte a separarli ma non ci riesce, espulsione giusta.

I sostituti per Lazio-Fiorentina

Piove sul bagnato in casa Lazio e mercoledì arriva la Fiorentina allo stadio Olimpico. Un match sicuramente complicato contro una squadra che deve risalire dalla zona retrocessione e che senza dubbio ha una rosa di qualità. La Lazio dovrà rinunciare a Noslin e Marusic, entrambi espulsi oggi. L'allenatore Sarri dovrà pensare ai sostituti ma l'incastro sembra abbastanza semplice. Davanti non c'è molta scelta e probabilmente sarà Pedro a fare il falso nove. Per quanto riguarda il ruolo di terzino la scelta dovrebbe ricadere su Manuel Lazzari.

