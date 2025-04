La moviola di Bodø/Glimt-Lazio: gestione pessima dei cartellini e su Romagnoli...

Si conclude nel modo peggiore l'avventura della Lazio in Europa League, una serata da sogno si trasforma in poco tempo in uno dei peggior incubi che il crudele gioco del calcio potesse mai avere in serbo con la dea bendata che sorride ai norvegesi del Bodø/Glimt.

Nelle due aree sono pochi gli episodi arbitrali rilevanti; discutibile invece la gestione dei cartellini con Haikin che sembra avere l'immunità dal cartellino.

La moviola

Hogh al 15' viene graziato subito dall'arbitro Siebert che non fischia nemmeno fallo su un brutto intervento ai danni di Romagnoli passibile tranquillamente di cartellino giallo tendente fortemente al rosso. La prima ammonizione arriva al 22' ai danni di Rovella per una vistosa trattenuta su Blomberg. Dopo 13 minuti arriva anche il primo giallo per i norvegesi ai danni di Hogh in tackle su Rovella, mentre manca un giallo a Bjortuft per fallo su Zaccagni. Nella prima frazione Siebert grazia molto soprattutto i calciatori norvegesi estraendo pochissimi gialli che potevano assolutamente essere sventolati. Al 48' giustamente l'arbitro non fischia calcio di rigore con la palla che sì tocca il braccio di Saltnes ma era attaccato al corpo. Dopo tre minuti è Zaccagni a reclamare il rigore sbilanciato nel tentativo di una rovesciata, contatto troppo leggero per l'arbitro. Al 59' il fischietto di gara ammonisce un gesto clamorosamente antisportivo di Knutsen, allenatore del Bodø, che allontana volontariamente la palla finita nella sua area tecnica con i giocatoribiancocelesti pronti alla rimessa laterale. Al 63' viene ammonito Evjen per proteste. Al 77' sanzionato con cartellino giallo l'appena entrato Helmersen che regala un buon calcio di punizione alla Lazio che impegna Haikin. Dopo due minuti arriva un altro giallo per i gialloneri norvegesi ai danni di Berg. Tutto regolare in occasione del gol di Noslin per il doppio vantaggio della Lazio.



Tempi supplementari

Nei tempi supplementari regolare il gol di Dia. Al 102' ammonito prima Sjovold e pochi istanti dopo Lazzari per proteste. Al 120' espulso per il Bodø Glimt Helmersen, causa doppio giallo dopo espulsione Romagnoli.

Rigori

Passa il Bodø per 2-3 dopo aver tirato cinaue rigori a testa