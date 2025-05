Formello | Tavares in gruppo, al via le prove tattiche: occhi puntati sulla fascia sinistra

Questa mattina nel Centro Sportivo di Formello sono scattate le prove tattiche anti-Inter, dopo due giorni di recupero ed esercitazioni tecniche Baroni e lo staff tecnico hanno iniziato a preparare la sfida contro Inzaghi decisiva per un posto nelle prossime competizioni europee.

Gli assenti e Tavares in gruppo

Baroni questa mattina non ha ritrovato sul campo Provedel, Gigot, Isaksen e Pellegrini. Quest'ultimo sarà comunque assente nella trasferta di Milano per squalifica. Dopo due giorni di allenamento differenziato, Nuno Tavares si è allenato interamente con il gruppo ed è un'indicazione decisiva in vista di una sua convocazione e impiego contro l'Inter.

Al via le prove tattiche

Baroni ha dato il via alle prove tattiche e gli occhi sono puntati principalmente sulla fascia sinistra viste le assenze obbligate di Zaccagni e Pellegrini. Per sostituire il capitano della Lazio le opzioni più accreditate portano a Dele-Bashiru alto a sinistra provato questa mattina oppure dando continuità rispetto a quanto visto nelle ultime trasferte con un terzino alto, contro Genoa ed Empoli era toccato a Marusic. Sul terzino sinistro molto dipenderà dalle condizioni di Tavares e dall'impiego di Marusic con Hysaj che oggi è stato provato al posto di Pellegrini, dunque è ancora tutto aperto.