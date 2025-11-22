Lazio-Lecce, Mirra: "Gara difficile ma contro le medie-piccole devi vincere"

Vincenzo Mirra, ex calciatore del club biancoceleste nella stagione 1981-1982 ed ex vice mister, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo la gara Lazio-Lecce, in programma domani alle ore 18:00 e visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW.

Le dichiarazioni di Vincenzo Mirra a Radiosei

Lazio-Lecce

Con il Lecce la Lazio deve togliersi dalla mente il confronto con i salentini degli scorsi mesi. La gara sarà difficile, dopo le sfide in crescendo c’è stato lo stop con l’Inter dove gli avversari si sono confermati più forti ma questo non deve destabilizzare: la Lazio deve pensare a fare il suo campionato, puntando all’Europa. Contro le medie-piccole devi portare a casa il risultato, in un verso o nell’altro serve la vittoria per lanciarsi poi alle prossime partite che saranno ancora più impegnative. Portando a casa il risultato pieno vai avanti verso il tuo obiettivo che resta l’Europa.

La differenza tra Fabbian e Guendouzi

Fabbian si sa inserire più di Guendouzi, ma la Lazio se esce uno del calibro del francese deve prendere qualcosa di importante con quelle cifre. La Lazio non ha fatto mercato ma questo spero porti la società a non farsi trovare preparata a gennaio. Fabbian ok, ma io andrei su altro; come caratteristiche ci sta, nell’aspetto tecnico-tattico può far bene ma la società ha avuto il tempo per pensare a qualcosa che possa far meglio, spendendo meno.

L'obiettivo Europa