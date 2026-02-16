Serie A, classifica centrali più pagati: un biancoceleste nella top 10

Transfermarkt ha pubblicato la classifica dei difensori centrali più pagati in questa stagione di Serie A, nella top 10 è presente anche un biancoceleste.

Il panorama dei difensori centrali in Serie A per la stagione 2025/26 evidenzia un netto primato dell'Inter, che vede Alessandro Bastoni in cima alla lista dei, con uno stipendio di 10,2 milioni di euro. Il podio è completato da Bremer della Juventus (€9,3M) e Akanji dell'Inter (€8,8M), a testimonianza di quanto i top club stiano investendo nel reparto per garantire solidità ai propri progetti tecnici. Il 5°, 6° e 9° posto è occupato dalla Roma con rispettivamente Hermoso (€6,5M), Mancini (€6,5M) e Ndicka (€5,2M), mentre la 7a e 10a posizione è di Gatti (€5,7 M) e Kelly (€ 4,6 M) della Juventus. Anche la Lazio è presente in questa speciale classifica, infatti, l'8a posizione vede il nome di Alessio Romagnoli con €5,6M.