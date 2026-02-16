Inter-Juventus, continue minacce per La Penna: la decisione dei fischietto

Nel post-partita di Inter-Juventus le polemiche sull'arbitraggio di Federico La Penna hanno travalicato i confini sportivi e portato a gravi minacce sui social, tanto da far prendere una dura decisione.

Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball

La decisione di La Penna

​Il triplice fischio del big match tra Inter e Juventus non ha spento le polemiche. Al centro della bufera l’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu per un contatto su Alessandro Bastoni: una decisione che ha innescato una spirale di odio ingiustificabile sui social. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arbitro Federico La Penna è stato costretto a rivolgersi alla Polizia Postale per sporgere denuncia, dopo aver ricevuto gravissime minacce di morte rivolte non solo a lui, ma anche alla sua famiglia.

Nella pagina successiva Rocchi sulla decisione arbitrali di La Penna