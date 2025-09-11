Gualtieri: “Bagno nel Tevere possibile entro cinque anni”

Un gruppo di lavoro interistituzionale è già stato avviato, come confermato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha parlato con il ministro Pichetto Fratin e con il presidente Rocca per coordinare investimenti e interventi. Durante l’evento

“La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione”

al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, Gualtieri ha annunciato che “entro cinque anni potremo fare il bagno nel Tevere”.

Per quanto riguarda i costi, il sindaco ha precisato che la cifra sarà più bassa rispetto a Parigi, poiché la capitale francese partiva da un livello di inquinamento maggiore. Alcune aree del Tevere risultano già balneabili in certi giorni, ma per garantire la piena fruibilità, soprattutto nel tratto a valle dell’Aniene, sono necessari ulteriori lavori.

La Città Metropolitana, secondo quanto riportato da ansa.it, sta già effettuando uno screening sugli scarichi dell’Aniene, considerati tra le principali cause della non balneabilità. Secondo Gualtieri, sono state individuate tre o quattro azioni prioritarie e, con il supporto della comunità scientifica, sarà elaborato un cronoprogramma dettagliato.

Sima: “Fare il bagno nel Tevere resta pericoloso per la salute”

Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), l’inquinamento delle acque fluviali rappresenta un serio pericolo sanitario. Commentando le parole di Gualtieri, il presidente Alessandro Miani ha sottolineato che “oggi i rischi per la salute legati al Tevere e ai corsi d’acqua interni sono elevatissimi”.

La Sima ha poi ricordato che le sostanze chimiche come metalli pesanti e pesticidi, presenti nei fiumi, hanno effetti nocivi sulla salute non immediati ma gravi sul lungo periodo. Per questo, rendere balneabile il Tevere richiederà sforzi enormi per garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini.