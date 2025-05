Le pagelle di Lazio-Juventus: Vecino di cuore, male Isaksen e Zaccagni

La Lazio perde un'occasione importante contro una Juventus piuttosto modesta. Il pareggio alla fine premia ciò che si è visto in campo dove la povertà tecnica ha regnato. La squadra di Baroni forte dell'uomo in più chiude i bianconeri nella propria area ma il guizzo arriva troppo tardi. Pedro è il far tecnico della squadra, male invece Zaccagni.

Le pagelle di Lazio-Juventus

Mandas 6

Un tiro un gol su cui può poco vista la distanza ravvicinata della conclusione di Kolo Muani.



Marusic: 5.5

Imprecisioni in uscita e qualche defezione difensiva, in affanno. Dal 65' Lazzari entrato per far piovere traversoni, poco e niente però si rivela utile.



Gila 6

Qualche licenza poetica di troppo rischia di creare qualche grattacapo alla retroguardia biancoceleste, in campo aperto invece è il solito mastino contenendo bene le ripartense bianconere.



Romagnoli 6

Portano la sua firma alcune spazzate decisive in area, prova ad aiutare la squadra soprattutto con il gioco aereo. L'unica pecca è perdersi Kolo Muani in occasione del gol



Pellegrini 6

Prova ad imbeccare i compagni con i suoi cross ma pecca di precisione



Rovella 6.5

Fase di interdizione eccellente, qualche sporcatura in fase di possesso ma buona prova. Dal 65' Vecino: 6.5 è autore del gol del pareggio, gettato nella mischia da Baroni proprio per aiutare sui cross e svolge il compito assegnato



Guendouzi 6

Prova a piu riprese a lanciare Isaksen soprattutto nel primo tempo, non sempre è lucido nella scelta e nell'esecuzione tecnica. Ha colpe sul gol lasciando troppo libero McKennie per crossare.



Isaksen 5

Troppo poco il suo apporto, timido e senza inventiva. Dal 53' Pedro 6.5 è l'unico che dà qualità là davanti con le sue solite giocate.



Dele-Bashiru 5.5

Alterna giocate di fisico e sponda per i suoi compagni ad imprecisioni tattiche e tecniche. dal 53' Dia: 6 è colpevole di non aver capitalizzato un contropiede sistemato ottimamente sui suoi piedi. Prova a creare qualcosa di diverso, impegnando anche Di Gregorio in uno dei pochi tiri della gara



Zaccagni 4.5

Poco ispirato, spesso tende ad aspettare il fallo ma Massa non fischia, continua il suo trend negativo.



Castellanos: 6.5

La sua grinta è lodevole, lotta dal primo all'ultimo minuto è poco cercato dai compagni ma dà verve a tutto l'attacco



La pagella di Baroni

Voto: 6

Il gioco della Lazio oggi è parecchio deficitario manca completamente il guizzo tecnico, la tattica è puntare sui cross che però non paga.