Lazio, dubbi di formazione: i ballottaggi di Sarri

I nodi in porta e in difesa

La Lazio si avvicina alla sfida con il Como con più di un dubbio da sciogliere. Come riportato dal Corriere dello Sport, i ballottaggi sono ancora numerosi e probabilmente accompagneranno la squadra per tutta la stagione. In porta, Provedel è in vantaggio su Mandas e dovrebbe partire titolare, anche se Sarri valuta di alternarli per garantire minuti a entrambi nonostante l’assenza delle coppe. In difesa, l’emergenza è dettata dalla squalifica di Romagnoli e dagli stop di Patric e Gigot: al centro ci saranno Gila e Provstgaard, con Marusic a destra (adattato a centrale fino alla sosta) e Tavares pronto a presidiare la corsia sinistra.

Scelte in mezzo e davanti

Il centrocampo presenta un’altra sfida aperta tra Cataldi e Rovella: Sarri considera entrambi affidabili e punta a farli convivere in stagione. In avanti, invece, resta viva la competizione tra Castellanos e Dia: l’ex Salernitana proverà a sfruttare l’occasione complice un precampionato non brillante del Taty. A sinistra spazio a Zaccagni, mentre Pedro rappresenta il jolly sulla destra o come sostituto del capitano. Per Noslin, al momento, soltanto panchina e un futuro ancora in bilico fino alla fine del mercato.