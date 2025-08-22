Cataldi, ritorno alla Lazio con nuove certezze e ambizioni

Il rientro dopo l’esperienza alla Fiorentina

Danilo Cataldi è considerato uno dei “nuovi acquisti” della Lazio. Reduce dal prestito alla Fiorentina, dove sotto la guida di Palladino ha trovato continuità e fiducia, il centrocampista romano torna a Formello con maggiore maturità e personalità. Consapevole che nulla sarà semplice, è determinato a conquistarsi un posto da titolare nello schieramento di Maurizio Sarri.

Tra gerarchie e ruolo nello spogliatoio

Al momento Rovella sembra partire avanti nelle gerarchie, ma Cataldi conosce a fondo i meccanismi del gioco di Sarri e potrà risultare prezioso in una stagione lunga e impegnativa. La sua capacità di dare equilibrio e la sua lazialità sono valori aggiunti nello spogliatoio, dove è stato scelto come vice capitano alle spalle di Zaccagni. Toccherà a lui farsi trovare pronto in ogni occasione, per non limitarsi al ruolo di riserva di lusso.

Il Corriere dello Sport