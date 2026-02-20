Protesta confermata, Olimpico vuoto anche in Coppa: Sarri pronto a…

La contestazione dei tifosi non si ferma. Anche per la semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta gli spalti dell’Olimpico resteranno vuoti, privando la Lazio di quel sostegno che spesso ha fatto la differenza nelle notti più importanti.

Una scelta sofferta, maturata nel tempo, che Maurizio Sarri ha sempre rispettato definendola “un atto d’amore”. Eppure la situazione pesa anche sull’allenatore, chiamato a tenere compatto il gruppo in un momento delicato e a isolare la squadra dalle tensioni esterne. Come riportato dal Messaggero, il tecnico ha parlato chiaro ai suoi: “Non possiamo farci nulla e dobbiamo prenderne atto”.

Pur comprendendo le ragioni della protesta, Sarri starebbe valutando se lanciare un ultimo appello diretto, con l’unico obiettivo di proteggere la squadra e il cammino della Lazio.

Il Messaggero