Lazio-Cagliari, Rambaudi: "In queste gare un gol lo devi fare, devi sfruttare le occasioni..."

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare l'andamento della squadra biancoceleste, le prestazioni di Boulaye Dia e l'incontro Lazio-Cagliari, in programma stasera alle ore 20:45 e visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW.

Le dichiarazioni di Roberto Rambaudi a Radiosei

La rosa biancoceleste

Questo è un campionato equilibrato, fare risultati poi aiuta perché tutti i calciatori fanno bene. Anche per questo diventa importante la gara di stasera. Per me la Lazio ha degli ottimi giocatori, ha valori tecnici che possono portare alle posizioni di classifica che merita. Stasera è importante per far vedere a tutti che si possono vedere le cose in maniera diversa.

Lazio-Cagliari

Non penserei troppo agli avversari, preparerei la partita sulle mie qualità, le mie motivazioni e anche i miei limiti; serve aumentare il ritmo. Devi fare la partita senza giocare in orizzontale perché quando ti rubano palla ribaltano subito la situazione; a fare la differenza sarà l’1 conto 1 sugli esterni.

I terzini da schierare in campo

Penso si possa optare per Lazzari a destra e Marusic a sinistra, fermo restando che dipenderà anche dalle condizioni di Pellegrini. Ad ogni modo sono loro che devono preoccuparsi noi: dobbiamo prendere ciò che di buono è stato fatto a Pisa, contro una squadra ostica. In queste gare un gol lo devi fare, devi sfruttare le occasioni, indirizzare le gare. Considerando che già non si crea molto, e questo fa parte del dna della squadra. Si deve trovare continuità nei 90′. Quanto incide l'assenza di cambi? Sei chiamato a schierare chi non gioca da tanto e quindi è difficile che abbia 90′.

Boulaye Dia