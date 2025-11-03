Fiorentina-Pioli, si va verso l'esonero: le ultimissime

L’avventura di Stefano Pioli alla Fiorentina sembra ormai giunta ai titoli di coda. L’inizio disastroso di stagione, che ha visto la Fiorentina collezionare al momento sei sconfitte e quattro pareggi e nessuna vittoria dall’inizio del campionato, pone diversi interrogativi sul futuro del tecnico ex Lazio, che attualmente sembra più in bilico che mai sulla panchina viola.

Dopo l’ennesima sconfitta in campionato, arrivata contro il Lecce e con il risultato di 1-0 tra le mura amiche, si moltiplicano gli interrogativi sul futuro dell’allenatore, già in discussione nelle precedenti uscite ma oggi ormai sempre più vicino all’addio.

Fiorentina, esonero Pioli: le ultime

Stando a quanto raccolto dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Stefano Pioli sembrerebbe a un passo dall'esonero, e al momento si attendono solo le modalità di separazione.

