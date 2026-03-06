Dia e Dele-Bashiru decisivi nonostante il Ramadan

Sono state le reti di Boulaye Dia e Dele-Bashiru a trascinare la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, terminata 2-2 dopo i gol nerazzurri di Pasalic e Musah. Due marcature preziose, soprattutto perché la squadra di Sarri arrivava da tre partite consecutive senza segnare.

Ma i gol dei due centrocampisti assumono un significato ancora più particolare se si considera il momento dell’anno in cui sono arrivati. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sia Dia sia Dele-Bashiru sono musulmani praticanti e stanno osservando il Ramadan.

Durante questo periodo chi segue il precetto religioso rinuncia a cibo e acqua dall’alba al tramonto, una condizione che per un atleta professionista rappresenta una sfida notevole. Allenarsi e giocare partite ad alta intensità senza assumere liquidi per molte ore può incidere sulla tenuta fisica e sulle prestazioni.

Nonostante questo, entrambi sono riusciti a incidere nel match con due reti pesanti, dimostrando come fede e calcio possano convivere anche ai massimi livelli. In una stagione complicata per la Lazio, i loro gol contro l’Atalanta assumono così un valore ancora più significativo.