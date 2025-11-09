Il Bologna stende il Napoli, pari tra Genoa e Fiorentina

Bologna - Napoli finisce 2-0 per i rossoblu grazie ai gol di Dallinga e Lucumì. La squadra di Antonio Conte oltre la sconfitta gioca una pessima gara subendo il dominio del Bologna per l'intero match.

Nell'altra partita di serie a tra Genoa e Fiorentina tanti gol e spettacolo. In campo due squadre che dimostrano di voler vincere fin dal primo minuto. Alla fine ne esce un pirotecnico 2 a 2 con i gol di Ostigard e Colombo per i padroni di casa e Gudmundsson e Piccoli per la viola.

La classifica del Napoli

Brutte notizie in casa Napoli. Dopo la sconfitta di oggi la squadra di Antonio Conte perde terreno rimanendo a 22 punti dopo 11 partite.

La classifica del Bologna

Sorride il club rossoblu che dopo aver battuto il Napoli oggi vola al quinto posto con 21 punti in classifica.

La classifica del Genoa

Un punto che serve poco oggi al Genoa che rimane nella zona calda della retrocessione con 7 punti.

La classifica della Fiorentina

Debutto positivo per la Fiorentina di Vanoli che dimostra spirito e grinta Ma che resta ferma all'ultimo posto con soli 5 punti.