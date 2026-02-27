Anticipi e posticipi dalla 28^ alla 30^ giornata: ecco quando giocherà la Lazio

Ecco il programma completo dei prossimi impegni della Lazio in campionato

Emanuele Petrucci /
Serie A
Depositphotos

Proprio in questi minuti, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della ventottesima, ventinovesima e trentesima giornata: ecco il programma completo dei prossimi impegni della Lazio in campionato.

28ª giornata | Lazio-Sassuolo -> lunedì 9 marzo, ore 20:45;

29ª giornata | Lazio-Milan -> domenica 15 marzo, ore 20:45;

30ª giornata | Bologna-Lazio -> domenica 22 marzo, ore 15:00.

 

Serie A, anticipi e posticipi dalla 28^ alla 30^ giornata

28ª giornata

Napoli-Torino, venerdì 06/03/2026, ore 20:45

Cagliari-Como, sabato 07/03/2026, ore 15:00

Atalanta-Udinese, sabato 07/03/2026, ore 18:00

Juventus-Pisa, sabato 07/03/2026, ore 20:45

Lecce-Cremonese, domenica 08/03/2026, ore 12:30

Bologna-Verona, domenica 08/03/2026, ore 15:00

Fiorentina-Parma, domenica 08/03/2026, ore 15:00

Genoa-Roma, domenica 08/03/2026, ore 18:00

Milan-Inter, domenica 08/03/2026, ore 20:45

Lazio-Sassuolo, lunedì 09/03/2026, ore 20:45

 

 

29ª giornata

Torino-Parma, venerdì 13/03/2026, ore 20:45

Inter-Atalanta, sabato 14/03/2026, ore 15:00

Napoli-Lecce, sabato 14/03/2026, ore 18:00

Udinese-Juventus, sabato 14/03/2026, ore 20:45

Verona-Genoa, domenica 15/03/2026, ore 12:30

Pisa-Cagliari, domenica 15/03/2026, ore 15:00

Sassuolo-Bologna, domenica 15/03/2026, ore 15:00

Como-Roma, domenica 15/03/2026, ore 18:00

Lazio-Milan, domenica 15/03/2026, ore 20:45

Cremonese-Fiorentina, lunedì 16/03/2026, ore 20:45

 

 

30ª giornata

Cagliari-Napoli, venerdì 20/03/2026, ore 18:30

Genoa-Udinese, venerdì 20/03/2026, ore 20:45

Parma-Cremonese, sabato 21/03/2026, ore 15:00

Milan-Torino, sabato 21/03/2026, ore 18:00

Juventus-Sassuolo, sabato 21/03/2026, ore 20:45

Como-Pisa, domenica 22/03/2026, ore 12:30

Atalanta-Verona, domenica 22/03/2026, ore 15:00

Bologna-Lazio, domenica 22/03/2026, ore 15:00

Roma-Lecce, domenica 22/03/2026, ore 18:00

Fiorentina-Inter, domenica 22/03/2026, ore 20:45

