Il Mondiale 2026 sarà trasmesso su DAZN: i dettagli
Tutti i dettagli sulla partnership tra DAZN e FIFA sulla Coppa del Mondo 2026
Manca sempre meno all'inizio della Coppa del Mondo, l'Italia tra un mese circa sarà impegnata ai playoff dove affronterà in semifinale l'Irlanda del Nord: Gattuso è chiamato a riportare gli Azzurri al Mondiale che manca da ben 12 anni.
Tutte le 104 partite della Coppa del Mondo di quest'estate verranno trasmesse soltanto su DAZN in Italia. Dopo l'accordo con la Fifa per la trasmissione del Mondiale per Club 2025, DAZN è pronto anche per questa competizione affascinante.