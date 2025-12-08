Il Milan completa la rimonta all’Olimpico: Torino battuto 3-2

Primo tempo: Torino travolgente, il Milan si aggrappa a Rabiot

La 14ª giornata di Serie A si chiude con una sfida spettacolare all’Olimpico Grande Torino. La squadra di Baroni parte fortissimo e dopo soli 10 minuti trova il vantaggio grazie al rigore trasformato da Vlasic, concesso per un tocco di mano di Tomori. I granata continuano a spingere e al 17’ raddoppiano: ancora Vlasic protagonista, che ruba palla a Nkunku e serve Zapata, bravissimo a incrociare rasoterra battendo Israel. Il Milan accusa il colpo ma riesce a riaprire la partita con una prodezza di Rabiot, che rimette in corsa i rossoneri sul finire della prima frazione.

Secondo tempo: ingresso di Pulisic e rimonta completata

La ripresa ha tutt’altra storia. Il Milan torna in campo con un atteggiamento completamente diverso e cresce minuto dopo minuto. L’ingresso di Pulisic cambia l’inerzia del match: l’americano prima firma il 2-2, poi completa la rimonta con la rete del definitivo 3-2, confezionando una doppietta pesantissima. Tre punti d’oro per la squadra di Pioli, che sale a 31 punti e aggancia il Napoli in testa alla classifica. Notte amara invece per il Torino, che non riesce a interrompere la sua crisi e resta fermo a quota 14.