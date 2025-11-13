L’avvocato Grassani: “Mi occupai del caso Pandev. Il mio rapporto conflittuale con Lotito…”

Il più noto avvocato del calcio, Mattia Grassani, impegnato da anni nella tutela del diritto sportivo - in una lunga e dettagliata intervista al quotidiano Il Corriere dello Sport - ha parlato anche del presidente della Società Sportiva Lazio Claudio Lotito. L’avvocato ha anche descritto tutte le cause giuridiche - tra cui il noto ”caso Pandev” - di cui si è occupato concernenti il mondo Lazio, specificando il motivo dei suoi rapporti conflittuali con il presidente della società biancoceleste.

Il dottor Claudio Lotito. È stato, ed è, nel senso che tutti ricorderanno, la famosa vicenda pandev-Lazio. Pandev, in quel momento, 26 anni, uno dei calciatori con più goal nella storia della Lazio, era in scadenza di contratto l’anno dopo. Subì una serie di comportamenti che ritenne illegittimi e ricorse al Collegio Arbitrale per ottenere la rescissione del contratto per mobbing. A dicembre fu svincolato e pochi giorni dopo la riapertura del mercato a gennaio, si tesserò per l’Inter, dove con Mourinho in panchina ha giocato titolare in tutte le partite di Coppa Italia, vinse la Champions a Madrid nella finale con il Bayern Monaco e, quindi, fece il triplete. Poi, pochi anni dopo, difesi Delio Rossi contro la Lazio per il premio qualificazione Uefa. Ciò ha fatto sì che i rapporti con il presidente della Lazio siano meno distesi che con altri.