Controlli di routine per il gruppo squadra: le immagini da Villa Mafalda

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della sfida di lunedì contro il Como: in ottica Europa è una gara importantissima per i biancocelesti che vogliono dare seguito alla vittoria di Verona.
Lazio, controlli di routine per la squadra a Villa Mafalda
L’intero gruppo squadra si è recato a Villa Mafalda per fare dei controlli di routine: ecco alcuni scatti mostrati proprio nel loro profilo Instagram.