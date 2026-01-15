Controlli di routine per il gruppo squadra: le immagini da Villa Mafalda

Ecco alcuni scatti direttamente da Villa Mafalda: controlli di routine per il gruppo squadra

Emanuele Petrucci /
Lazio

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della sfida di lunedì contro il Como: in ottica Europa è una gara importantissima per i biancocelesti che vogliono dare seguito alla vittoria di Verona.

Kenneth Taylor - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Lazio, controlli di routine per la squadra a Villa Mafalda

L’intero gruppo squadra si è recato a Villa Mafalda per fare dei controlli di routine: ecco alcuni scatti mostrati proprio nel loro profilo Instagram.

Le immagini

