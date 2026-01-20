Calciomercato Lazio, Nuno Tavares è stato proposto alla Roma: lo scenario

Secondo quanto riportato da Radio Mana Mana Sport, a Frederic Massara, direttore sportivo giallorosso, è stato proposto Nuno Tavares, fuori dal progetto della Lazio e dai piani di Maurizio Sarri. La dirigenza ha valutato l'opportunità, forte della necessità di regalare un nuovo esterno sinistro a Gian Piero Gasperini, in conclusione non c’è stata la piena unanimità sull’opportunità di procedere con una trattativa, non ha mai realmente convinto per ragioni che non sono di natura tecnica, ma ambientale.

Nuno Tavares - Fraioli

Il retroscena

Alla Roma sarebbe stato proposto Nuno Tavares per rinforzare la corsia mancina. Dalle parti di Trigoria sono alle prese con la lungodegenza di Angelino e con Tsimikas che non ha mai realmente convinto Gasperini. Proprio in questo contesto è nata la suggestione che avrebbe potuto portare a bussare alla porta di Formello per il terzino portoghese. L’ipotesi, però, è tramontata quasi subito, vista anche la rivalità cittadina e i problemi che avrebbe potuto scaturire un’operazione del genere. Non ci sono reali margini, ma un Pedro-bis, questa volta al contrario, è anche forse l’ultima cosa che serve in questo momento nella sponda biancoceleste del Tevere.

Nuno Tavares vanta in carriera 41 presenze e un gol con il Benfica, 19 match con la seconda squadra dei portoghesi, 40 gettoni con la Lazio, 39 apparizioni e 6 reti con il Marsiglia, 28 partite e un centro con l'Arsenal e 12 gare con il Nottingham Forest. Inoltre è sceso in campo 3 volte con la sua Nazionale, ovvero il Portogallo, esordendo il 15 novembre 2024.