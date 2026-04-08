Fiorentina-Lazio, svelato l'arbitro del match

Archiviato il pareggio casalingo contro il Parma, l'AIA ha svelato pochi minuti fa il direttore di gara presente per la sfida tra Fiorentina e Lazio, in programma nel Monday Night al Franchi di Firenze alle 20:45.

La designazione di Fiorentina-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Fiorentina e Lazio, sfida valida per la 32° giornata di Serie A, all'arbitro Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Zingarelli. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Perri. Al VAR sarà presente Paterna con Aureliano all'AVAR.