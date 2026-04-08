Renzi punge ancora Lotito: "In Parlamento per gestire il suo giochino"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Matteo Renzi è tornato a parlare nuovamente di Claudio Lotito, dopo il duro scontro della scorsa settimana tra i due.

Finché in Parlamento ci saranno personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito per gestirsi il suo ‘giochino’, la situazione rimarrà invariata. Barone non era favorevole all’emendamento Lotito, anche perché la Fiorentina era una dei pochi club messi bene in Italia. Servono poche leggi, ma fatte bene.