Lotito: "Siamo una società solida, nel giro di poco troveremo i risultai. Sul mercato..."

Archiviato il pareggio contro l'Atalanta per 0-0, sfida che ha permesso alla Lazio di conquistare un punto prezioso su un campo difficile come quello del New Balance Arena, ma che allo stesso tempo ha evidenziato un'ottima copertura difensiva da parte della squadra di mister Sarri. Questa sera ai biancocelesti spetterà invece la Juventus, in un match che si prospetta teso e ad alta intensità alla luce soprattutto del momento complesso vissuto dai bianconeri.

A pochi minuti dal fischio d'inizio in programma per le ore 20:45, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio.

La critica costruttiva è giusta quando non arrivano risultati. Ma tutti dobbiamo remare dalla stessa parte. Tutti insieme possiamo cambiare questa situazione, legata a fatti imponderabili. Bisogna avere fiducia perché stiamo costruendo una società solida. Stiamo approcciando per la definizione dello stadio Flaminio, e anche l'Accademy. Società solida con una visione, e nel giro di poco tempo troveremo i risultati.

Il caso di Napoli-Inter? Penso che un sistema vada seguito e non destabilizzato. Quando c'è un'avvicendamento generazionale, nel caso della classe arbitrale, non serve destabilizzarlo ma serve invece accompagnarlo un processo di crescita per renderlo migliore. Anche qui serve costruire tutti insieme con la massima trasparenza e avere una classe arbitrale su quelle che sono le nostre necessità e i nostri temi.