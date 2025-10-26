Lotito: "Siamo una società solida, nel giro di poco troveremo i risultai. Sul mercato..."
L'intervento nel pre partita del presidente e a pochi istanti dal fischio d'inizio di Lazio-Juventus
Archiviato il pareggio contro l'Atalanta per 0-0, sfida che ha permesso alla Lazio di conquistare un punto prezioso su un campo difficile come quello del New Balance Arena, ma che allo stesso tempo ha evidenziato un'ottima copertura difensiva da parte della squadra di mister Sarri. Questa sera ai biancocelesti spetterà invece la Juventus, in un match che si prospetta teso e ad alta intensità alla luce soprattutto del momento complesso vissuto dai bianconeri.
A pochi minuti dal fischio d'inizio in programma per le ore 20:45, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio.
Lotito a Dazn
La critica costruttiva è giusta quando non arrivano risultati. Ma tutti dobbiamo remare dalla stessa parte. Tutti insieme possiamo cambiare questa situazione, legata a fatti imponderabili. Bisogna avere fiducia perché stiamo costruendo una società solida. Stiamo approcciando per la definizione dello stadio Flaminio, e anche l'Accademy. Società solida con una visione, e nel giro di poco tempo troveremo i risultati.
Il caso di Napoli-Inter? Penso che un sistema vada seguito e non destabilizzato. Quando c'è un'avvicendamento generazionale, nel caso della classe arbitrale, non serve destabilizzarlo ma serve invece accompagnarlo un processo di crescita per renderlo migliore. Anche qui serve costruire tutti insieme con la massima trasparenza e avere una classe arbitrale su quelle che sono le nostre necessità e i nostri temi.
Continua il patron
Tornare a fare mercato? Posso garantire che c'è un rapporto di stima e affetto con Sarri. Non c'è una contrapposizione dei ruoli, Tutti vogliamo il bene della società e dei tifosi. La società farà tutto quello che sarà necessario. Alla società è stato impedito strumentalmente in estate, ma metteremo tutto a disposizione. c'è un'intesa costruttiva. Penso che quello che è successo quest'anno non sia mai successo, come gli infortuni e situazioni specifiche che hanno penalizzato. Capiamo il malumore della tifoseria, sappiamo che hanno a cuore le sorti della squadra.
Come tanti tifosi, io vivo con la mia squadra. Quando non si vivono i risultati c'è la critica. Questa è una cosa transeunta. Ma è possibile superarli, l'unione fa la forza. Tutti insieme otterremo grandi risultati.