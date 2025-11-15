Piscedda: "La Lazio ha un potenziale da 6’/7’ posto. A gennaio prenderei..."

In occasione dell'evento “1' Battito”, un quadrangolare composto dalla Nazionale Italiana Sanità, Nazionale Italiana Campioni Olimpionici, Nazionale Italiana Giornalisti e Selezione Banca Fideuram, Massimo Piscedda ha parlato della Lazio e dell'equilibrio che c'è in questa Serie A: queste le sue parole in esclusiva ai nostri microfoni.

Le parole di Piscedda sull'evento “1' Battito”

Sono piacevolmente sorpreso che c'è una Nazionale di sanità, vedo che siete molto organizzati e questo fa ben sperare anche per i prossimi eventi. E' giusto che si faccia vera beneficienza.

Il commento sulla Lazio di Sarri

La Lazio ha iniziato con l'handicap del mercato però ormai ci siamo dentro, credo che la Lazio abbia un potenziale da sesto settimo posto. Bisogna stare sempre concentrati e dare il massimo, se tu dai il massimo i tifosi te lo riconoscono.

Piscedda dice la sua sul mercato di gennaio

Il mercato di adesso è un mercato di soldi, quando si parla di mercato si parla di quanto costa e se si può fare la plusvalenza. Il valore tecnico viene guardato poco dai direttori sportivi anche se è la cosa più importante, se io dovessi intervenire nella Lazio prenderei un grande attaccante. Storicamente la Lazio da Piola, Chinaglia, Giordano e quant'altro, ha sempre avuto grandissimi centravanti.

Il commento di Piscedda sulla Serie A

Il valore qualitativo si è abbassato e questo fa sì che tante squadre sono in pochissimi punti. Può succedere di tutto, la Lazio deve crederci, non dico per arrivare in Champions League però deve fare un campionato importante perché ce la può fare.

